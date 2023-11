Companhias aéreas vão remarcar passagens sem custos dos fãs de Taylor Swift que viajaram para o Rio

Com o adiamento do show da Taylor Swift de hoje (18), para segunda-feira (20), no Rio de Janeiro, muitos fãs que viajaram para a capital carioca de avião ficaram tristes, já que precisariam remarcar os seus retornos e possivelmente com preços altissímos. Porém, as duas maiores companhias aéreas anunciaram que vão realizar remarcações sem cobranças de multas ou diferenças tarifárias.

VEJA MAIS

"#AtençãoSwifties: atualizamos nossa política de flexibilidade para que os passageiros com voos programados saindo do Rio de Janeiro entre 19 e 20/11 possam realizar alterações sem multa nem diferença tarifária de 21 a 26/11, de acordo com a disponibilidade de assentos", informou a Latam.

"Pode contar com a GOL ! Os fãs serão isentos de taxas de remarcação. Para orientações, chame na DM, com dados pessoais e código localizador da passagem, tudo bem? Conte comigo!", comunicou a GOL.