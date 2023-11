Shows de Taylor Swift começarão 1h mais tarde; regras de reembolso de ingressos são divulgadas

A empresa organizadora dos shows de Taylor Swift no Rio de Janeiro informou que as próximas apresentações da cantora começarão às 20h30, uma hora mais tarde do que o anunciado anteriormente. O público também foi orientado a chegar ao estádio mais próximo do horário de abertura dos portões, que será às 17h. As medidas foram tomadas por causa do forte calor na capital fluminense.

Na apresentação de sexta-feira (17), Ana Clara Benevides Machado, fã da artista, morreu após passar mal durante o show. Além disso, cerca de mil pessoas desmaiaram.

No sábado (18), a temperatura chegou a 42,5°C na Vila Militar, a maior temperatura do ano, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O show que aconteceria nesse dia foi adiado para segunda-feira (20). A cantora também se apresenta neste domingo (19).

Conforme os novos horários, o show de abertura com a cantora Sabrina Carpenter começará às 19h30. A entrada antecipada dos espectadores que possuem pacote VIP será das 16h às 16h45, mas a abertura dos portões para o público em geral será às 17h.

Reembolso

Os ingressos de sábado são válidos para a apresentação de segunda. Porém, no caso dos clientes que sejam solicitar o reembolso do ingresso, as regras para o procedimento foram divulgadas pela Tickets for Fun. Os consumidores devem preencher um formulário disponível no site do evento pedindo a devolução até 6h de segunda.

Segundo a empresa, o pedido de reembolso é irreversível e o formulário só pode ser preenchido uma vez pelo titular da compra e por número de pedido.

A devolução do dinheiro será feita de acordo com o canal e meio de pagamento usados para a compra.