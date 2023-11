Show Taylor Swift: Fãs conseguem caminhão com água para distribuição gratuita

Depois da morte da estudante Ana Benevides, de 23 anos, que passou mal devido ao calor durante show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, os fãs da cantora se mobilizaram para evitar novos casos de mal-estar como o da última sexta-feira (17). Eles conseguiram um caminhão com garrafas e copos com água, que devem ser distribuídos gratuitamente no show de hoje (19), no estádio Nilton Santos - o mesmo da tragédia.

Além desta ação, alguns caminhões de bombeiros também estão disponíveis para lançar jatos d’água nas pessoas que estão na fila para assistir a “The Eras Tour”, turnê da cantora que passa pelo Brasil nesta e na próxima semana. Três caminhões pipa foram colocados por volta das 14h para refrescar os fãs desde ontem, antes do adiamento do show.

As ações ocorreram após o Ministro da Justiça, Flávio Dino, determinar a permissão da entrada de garrafas d’água em shows, devido ao fato que levou à morte da jovem. A T4F, empresa que organiza os shows da artista no Brasil, também disse que vai disponibilizar pontos de distribuição gratuita de água para o público durante o evento.

Em nota, a produtora afirmou que "Diante da previsão de aumento da onda de calor na cidade do Rio de Janeiro, informamos que estamos reforçando o plano de ação especial realizado para o primeiro dia de show, especialmente o fornecimento de água gratuita nas filas e em todos os acessos e entradas ao estádio e no seu interior…”

O show deste domingo será o penúltimo de Taylor no Rio de Janeiro. Na próxima segunda, 20, a cantora fará o show que inicialmente aconteceria no último sábado, 18, mas que foi adiado justamente por conta do calor excessivo, que chegou a 42,5ºC, com sensação térmica beirando os 60ºC no local do show.