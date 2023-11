Suspeitos de matarem fã de Taylor Swift tinham passagem pela polícia e foram soltos na sexta

Dois suspeitos de matarem o estudante de engenharia e fã da Taylor Swift, Gabriel Mongenot Santana Milhomem, de 25 anos, a facadas, na madrugada deste domingo (19), na Praia de Copacabana, foram presos pela polícia do Rio de Janeiro. Anderson Henriques Brandão, que confessou participação no crime, tem 14 passagens criminais, e Alan Ananias Cavalcante, foram levados pelos agentes. A vítima viajou de Minas Gerais para o Rio somente para acompanhar o show de domingo da artista no Engenhão.

Segundo informações do G1 Rio de Janeiro, a dupla tinha passado por audiência de custódia no último sábado (18), menos de 12 horas antes do crime, e foram liberados pelo juiz de plantão. Um dia antes, na sexta-feira (17), ambos foram detidos em flagrante pelo furto de 80 barras de chocolate e liberados.

Os policiais ainda buscam Jonathan Batista Barbosa, apontado pelas testemunhas como o terceiro envolvido no crime.