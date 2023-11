Mãe 'sincerona' viraliza após show de Taylor Swift ser adiado: 'está no ar-condicionado no Fasano'

A mãe de uma dos fãs de Taylor Swift viralizou nas redes sociais após um depoimento 'sincerão' durante entrevista à GloboNews. A mulher, que se apresentou como Suzana, criticou a organização do evento e a própria cantora pela decisão, anunciada duas horas antes do horário previsto para o início da apresentação deste sábado (18).

“Uma falta de respeito, porque a condição climática se sabia desde ontem, todo mundo sabia que ia ser o dia mais quente do ano. E aí esperou, todo mundo tinha que vir aqui passar um perrengue danado, teve gente que morreu ontem", declarou Suzana, na saída do estádio do Engenhão, que viralizou.

O show foi remarcado para segunda-feira (20/11), mas a mãe sugeriu que o estádio deveria estar vazio. “Dia 20, isso aqui tinha que estar vazio”, disse. “Brasileiro paga o que for, come arroz com ovo, e vem bater palma segunda-feira para ela. Ela deve estar no ar-condicionado no Fasano. Eu sou daqui, mas não venho dia 20”, completou.