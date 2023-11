Fã de Taylor Swift que morreu em show será velada no Mato Grosso do Sul

O corpo da estudante de psicologia Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu após ter uma parada cardiorrespiratória no show da cantora Taylor Swift na sexta-feira (17) será velado nesta segunda-feira (18). A cerimônia será na cidade de Sonora, a cerca de 320 km da capital do Mato Grosso Sul, Campo Grande, segundo a imprensa sul-mato-grossense.

Ana Clara nasceu no Mato Grosso do Sul, mas morava em Rondonópolis, em Mato Grosso, onde cursava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Ela foi ao show com uma amiga, que contou que Ana Clara começou a passar mal durante a segunda música do repertório de Swift, “Cruel Summer”.

O Instituto Médico Legal (IML) afirma que são necessários exames laboratoriais para determinar a causa da morte. A sensação térmica dentro do estádio Engenhão, onde ocorreu o show, chegou a 60ºC.

Outro fã da cantora que havia viajado para assistir o show, também nascido no Mato Grosso do Sul, morreu no Rio de Janeiro. Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos tinha 25 anos e foi assassinado em um assalto na praia de Copacabana.