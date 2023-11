Suspeito de matar turista fã de Taylor Swift é preso no Rio de Janeiro

Jonathan Batista Barbosa, de 36 anos, foi localizado e preso em flagrante pelos policiais da 13ª Departamento de Polícia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ) neste domingo (19). Ele é o principal suspeito de matar Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, um turista que veio para o show de Taylor Swift. O caso ocorreu por volta das 3h e o homem foi detido na Lapa, horas depois do latrocínio.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito já tinha sido detido em flagrante na última quinta-feira (16) por agentes do Segurança Presente de Copacabana, mas foi liberado em uma audiência de custódia no sábado (18), apenas horas antes do trágico assassinato. Jonathan tem histórico criminal significativo, com seis passagens anteriores pela polícia, envolvendo ofensas, roubo, furto e homicídio. De acordo com as autoridades policiais, o caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Como foi a morte de Gabriel Mongenot, fã de Taylor Swift?

O crime ocorreu por volta das 3h da madrugada, nas proximidades da Rua Figueiredo Magalhães, a poucos metros do batalhão de Copacabana. Gabriel estava em um grupo de cinco amigos, todos turistas, que vieram para o show de Taylor Swift. Eles estavam sentados nas areias da Praia de Copacabana, contemplando o mar.

Ainda segundo a PC, dois assaltantes se aproximaram do grupo. Uma das vítimas afirmou em depoimento que Gabriel, que estava dormindo, acordou assustado ao ser abordado e reagiu, sendo esfaqueado no peito. A testemunha também informou que os criminosos, agitados, agrediam o grupo continuamente, ameaçando matar qualquer um que desobedecesse suas ordens. A faca utilizada no crime era de cozinha, mas possuía uma lâmina significativa. Os assaltantes roubaram a chave de um veículo e dois telefones celulares.