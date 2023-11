Laudo aponta que Fã de Taylor Swift morreu com mais de 20 facadas

Foi divulgado nesta segunda-feira (20) o laudo médico da morte de Gabriel Mongenot, após ser vítima de um assalto na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ). Pelo documento da Polícia Civil, o jovem de 25 anos, levou 23 facadas. Os três suspeitos já foram detidos.

Antes do assassinato, o fã de Taylor Swift tirou o dia para conhecer a cidade carioca com outros quatro amigos, após cancelamento do show da artista americana. Na praia, ele cochilou enquanto alguns amigos pediam comida. Gabriel acordou no susto, durante revista do suspeito, e foi morto com uma faca de cozinha.

Morador de Minas Gerais, Gabriel está com o funeral marcado para esta terça-feira (21). Ele será sepultado com a roupa customizada que planejava usar durante a apresentação do artista pop.

Dois dos três suspeitos já possuíam antecedentes criminais e foram inicialmente detidos em flagrante na sexta-feira (17/11). No entanto, foram libertos em uma audiência de custódia no sábado (18). Atualmente, Anderson Henriques Brandão e Alan Ananias Cavalcante estão sob custódia, enquanto Jonathan Batista Barbosa, também suspeito do crime, permanece foragido.