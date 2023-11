Web detona Taylor Swift após cantora não citar nome de fã que morreu em seu show no RJ

A cantora Taylor Swift está sendo alvo de críticas após não ter mencionado a fã que morreu em seu primeiro show no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (17), em sua segunda apresentação no Brasil neste domingo (19). A falta de menção do nome de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que faleceu após uma parada cardiorrespiratória, decepcionou os internautas e os próprios fãs da cantora.

Durante o show de domingo, a cantora tocou a música "Bigger Than The Whole Sky" no piano, que segundo os fãs, seria a música surpresa da turnê "The Eras Tour". Por a letra da música retratar alguém que morreu jovem demais, os "swifties", como são chamados, entenderam que o momento foi uma homenagem para Ana Clara. Assista:

VEJA MAIS

Críticas e decepções

Os fãs internautas, no entanto, não gostaram da homenagem indireta e pela cantora não ter citado em nenhum momento o nome de Ana Benevides.

"A sensação que tenho é que a Taylor Swift tratou o caso da Ana pensando e com intenção apenas na própria imagem. Não teve a decência de citar o nome da menina, nem mesmo passar uma mísera foto no telão, tudo com intuito de abafar o caso. Sem falar a falta de suporte à família", comentou uma

"É revoltante ela agir como se nada tivesse acontecido! E digo mais, é desrespeitoso com a família não dar um 'a' e ainda fazer uma homenagem sem citar a Ana", opinou uma segunda.

"Muito triste que a Taylor basicamente está agindo como se nada tivesse rolado com a Ana Benevides. Cantar 'Bigger Than Whole Sky' como 'song surprise' sem citar a Ana não é homenagem", escreveu uma terceira..

"Não acho que a Taylor é responsável pela morte da Ana, mas nem citar o nome dela em uma suposta música de 'homenagem' ou em qualquer lugar é muito decepcionante", exprimiu outro fã de Taylor.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)