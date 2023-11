CEO da T4F se pronuncia após morte de fã em show da Taylor Swift: 'Estamos absolutamente desolados'

O CEO da T4F, Serafim Abreu, responsável pela turnê da cantora Taylor Swift no Brasil, se pronunciou seis dias após a morte de Ana Clara Benevides e uma série de problemas na apresentação da norte-americana Rio de Janeiro. O empresário publicou um vídeo oferecendo suporte à família da vítima e garantiu aos fãs que a organização do próximo show da artista, em São Paulo, passará por uma reestruturação.

Serafim iniciou o pronunciamento citando a responsabilidade da marca em realizar o evento, garantindo não ter economizado esforços e recursos para seguir sempre as melhores práticas do setor de eventos no mundo. "Ainda assim, nós enfrentamos dias de calor extremo no último final de semana no Rio de Janeiro, com uma sensação térmica altíssima e sem precedentes", disse.

Em seguida, o empresário reconheceu os inúmeros erros apontados por vários fãs durante a passagem da cantora na cidade, no dia 17 deste mês, como a proibição da entrada de garrafas com água no dia em que o calor na capital fluminense atingiu a maior sensação térmica desde 2014, chegando aos 59,3 graus.

"Poderíamos ter tomado algumas ações adicionais a todas as outras que fizemos, como, por exemplo, criar locais de sombra nas áreas externas, alterar o horário dos shows inicialmente programados, enfatizar mais a permissão de ingressar com copos de água descartáveis. Esse aprendizado nos fez incorporar novas práticas para eventos em dias de calor extremo, como fizemos imediatamente nos shows seguintes."

O CEO se desculpou pela experiência dos clientes no show e disse que a empresa sempre priorizou a entrega do melhor evento ao seu público. O CEO também explicou a demora para falar sobre o ocorrido, dias após a morte da jovem, informando que a empresa estava focada em "incorporar os aprendizados" que tiveram.

Durante o depoimento, Abreu citou a família de Ana Clara, garantindo suporte no que eles precisarem. As despesas do translado do corpo da jovem foram pagas em uma vaquinha organizada por outros fãs da cantora. A mãe da vítima foi a público agradecer pela ajuda nas redes sociais.

"Para os shows do Allianz Parque, seguimos o novo posicionamento das autoridades. Está permitida a entrada de garrafas de águas plásticas flexíveis, além dos copos de água descartáveis que sempre foram liberados. Todas as orientações para o show serão amplamente divulgadas em nossas redes, para que todo mundo possa vivenciar a melhor experiência possível", finalizou.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)