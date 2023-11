Salto de Taylor Swift quebra durante último show no Rio de Janeiro; vídeo

Em seu último show pela turnê ‘The Eras Tour', no Rio de Janeiro, na última segunda-feira (20), Taylor Swift foi surpreendida com mais um momento conturbado no palco. Durante a apresentação, a cantora teve o salto quebrado e teve que improvisar a performance na ponta dos pés.

Mesmo com o imprevisto, a americana manteve o bom humor e ainda riu da situação. Nas redes sociais, os fãs e internautas comentaram sobre o incidente após a maré de azar desde a chegada da cantora no Brasil, na última sexta-feira (17). Confira!

The Eras Tour

O último show da ‘The Eras Tour’, realizado na última segunda-feira (20), aconteceu depois que a apresentação originalmente marcada para sábado (18), foi cancelada após a morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que passou mal durante o show devido ao calor.

A fã ainda foi socorrida, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória. Na ocasião, a artista decidiu adiar a apresentação devido ao forte calor que fazia na cidade. Fora do estádio, outro fã da cantora norte-americana também perdeu a vida após receber mais de 20 facadas em uma tentativa de assalto na madrugada de segunda-feira (20).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)