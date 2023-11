Laudo preliminar aponta hemorragias em fã que morreu em show de Taylor Swift

Um laudo preliminar da morte da fã de Taylor Swift, que morreu após o show da cantora no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (17), apontou pequenas hemorragias no pulmão. As informações foram confirmadas pela delegada Juliana Almeida à CNN. A jovem Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu no hospital após passar mal durante a apresentação, que aconteceu no Estádio do Engenhão. Seu corpo foi analisado pelo Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro. Os resultados dos exames toxicológicos e histopatológico devem ficar prontos em 30 dias.

"Calor, insolação e desidratação são alguns fatores, mas sem o resultado dos exames, não temos como afirmar que seja isso", explicou a delegada sobre as possíveis causas da hemorragia. A morte foi registrada como suspeita e a Polícia Civil segue com as investigações.

O velório de Ana Clara foi realizado nesta segunda-feira (20), na Câmara dos Vereadores de Sonora (MS), sua cidade natal. O sepultamento ocorreu no cemitério da cidade de Pedro Gomes (MS). Ela nasceu na cidade de Sonora, mas estudava em Rondonópolis (MT).

A família relatou dificuldades para levar o corpo de Ana Clara do Rio de Janeiro ao Mato Grosso do Sul. Uma vaquinha feita por fãs da cantora arrecadou mais de R$ 30 mil e possibilitou que a família arcasse com todos os custos. A mãe da jovem gravou um vídeo em agradecimento aos fãs que ajudaram.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com)