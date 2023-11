Família de Ana Benevides nega contato de equipe de Taylor Swift

O veículo norte-americano "Us Weekly" divulgou, nesta terça-feira (21), que a equipe da cantora Taylor Swift teria entrado em contato com a família da jovem Ana Benevides, que morreu após passar mal em um show da estadunidense na última sexta-feira (17), no Rio de Janeiro (RJ). A família da fã negou qualquer contato da equipe de Swift.

"Ela estava completamente fora de si e tem sido muito difícil para ela falar sobre isso”, comentou a fonte sem dar detalhes da conversa.

Nasceu no Mato Grosso do Sul, mas morava em Rondonópolis, em Mato Grosso, onde cursava psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). (Redes Sociais)

Entretanto, Gabriela Benevides, prima de Ana, negou qualquer contato da equipe ao jornal Folha de S. Paulo. "Até onde eu sei, não. Isso é fake", respondeu ao F5.

Taylor Swift está no Brasil com a turnê "The Eras Tour". O primeiro show foi marcado por vários problemas com uma estrutura que gerou muitas críticas a empresa T4F por não disponibilizar água para o público. Segundo informações divulgadas, mais de mil pessoas teriam desmaiado no show ao passarem mal com a super onda de calor.