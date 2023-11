Após polêmica sobre atitudes, Taylor Swift tira foto com família de Ana Benevides em camarim

No último domingo (26), a cantora Taylor Swift, que esteve em turnê no Brasil até a última semana, recebeu em seu camarim a família de Ana Clara Benevides, estudante de 23 anos que morreu após passar mal durante um show da cantora no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, no dia 17 deste mês.

Os familiares da vítima estiveram reunidos no estádio Allianz Parque, em São Paulo, para assistir à última apresentação da cantora no Brasil. Todos os integrantes estavam vestidos com camisetas com uma foto do rosto de Ana Benevides. Ainda não há informações sobre o que motivou a ida dos familiares ao show. Não se sabe se houve um convite por parte da T4F ou da equipe da cantora.

Polêmica após falta de 'empatia' de Taylor Swift

Fãs estavam incomodados com o silêncio de Taylor Swift diante da morte da fã. Sem assistência, a família de Benevides precisou fazer uma vaquinha para levar seu corpo de volta a Mato Grosso do Sul, onde vivia.

O CEO da T4F, seis dias após a morte da estudante, respondeu a uma série de cobranças e pediu desculpas "a todos que não tiveram a melhor experiência possível" nos shows. Ele lamentou a morte da jovem e expressou condolências à sua família.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com