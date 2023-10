Taylor Swift lidera indicações no Billboard Music Awards 2023; veja lista de indicados

A lista de indicados ao Billboard Music Awards 2023 foi divulgada nesta quinta-feira (26). Taylor Swift lidera o número de indicações, com 20, seguida por SZA, Morgan Wallen e The Weeknd, que têm 17 cada. A cerimônia acontecerá no dia 19 de novembro, no Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Taylor Swift, que já é a mulher com mais vitórias na história da premiação, com 29 troféus, tem a chance de ultrapassar o recorde geral de Drake, que é de 34. Para isso, a cantora precisaria vencer em cinco categorias. No entanto, o rapper também está na disputa, com 14 indicações, o que promete uma corrida acirrada pelos prêmios.

Os vencedores são definidos com base em métricas de desempenho nas paradas da Billboard, considerando o período de 19 de novembro de 2022 a 21 de outubro de 2023. Confira a lista dos indicados:

Melhor Artista

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

Melhor Novo Artista

Bailey Zimmerman

Ice Spice

Jelly Roll

Peso Pluma

Zach Bryan

Melhor Artista Masculino

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen

The Weeknd

Zach Bryan

Melhor Artista Feminina

Beyoncé

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

SZA

Taylor Swift

Melhor Duo/Grupo

Eslabon Armado

Fifty Fifty

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Metallica

Melhor Artista Billboard 200

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

Melhor Artista Hot 100

Drake

Luke Combs

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

Melhor Compositor Hot 100

Ashley Gorley

Jack Antonoff

SZA

Taylor Swift

Zach Bryan

Melhor Produtor Hot 100

Jack Antonoff

Joey Moi

Metro Boomin

Taylor Swift

Zach Bryan

Melhor Artista em Músicas Transmitidas

Drake

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

Zach Bryan

Melhor Artista em Músicas de Rádio

Miley Cyrus

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

The Weeknd

Melhor Artista em Vendas de Músicas

Jason Aldean

Miley Cyrus

Morgan Wallen

Oliver Anthony Music

Taylor Swift

Melhor Artista Global Billboard 200

Bad Bunny

Morgan Wallen

SZA

Taylor Swift

The Weeknd

Melhor Artista Global Billboard (Exceto EUA)

Bad Bunny

Ed Sheeran

NewJeans

Taylor Swift

The Weeknd

Melhor Artista R&B

Beyoncé

Chris Brown

Rihanna

SZA

The Weeknd

Melhor Artista Masculino R&B

Chris Brown

Miguel

The Weeknd

Melhor Artista Feminina R&B

Beyoncé

Rihanna

SZA

Melhor Artista de Turnê R&B

Beyoncé

Bruno Mars

The Weeknd

Melhor Artista Rap

21 Savage

Drake

Lil Baby

Metro Boomin

Travis Scott

Melhor Artista Masculino Rap

21 Savage

Drake

Travis Scott

Melhor Artista Feminina Rap

Doja Cat

Ice Spice

Nicki Minaj

Melhor Artista de Turnê Rap

50 Cent

Drake

Snoop Dogg & Wiz Khalifa

Melhor Artista Country

Bailey Zimmerman

Luke Combs

Morgan Wallen

Taylor Swift

Zach Bryan

Melhor Artista Masculino Country

Luke Combs

Morgan Wallen

Zach Bryan

Melhor Artista Feminina Country

Lainey Wilson

Megan Moroney

Taylor Swift

Melhor Duo/Grupo Country

Old Dominion

Parmalee

Zac Brown Band

Melhor Artista de Turnê Country

George Strait

Luke Combs

Morgan Wallen

Melhor Artista Rock

Jelly Roll

Noah Kahan

Stephen Sanchez

Steve Lacy

Zach Bryan

Melhor Duo/Grupo Rock

Arctic Monkeys

Foo Fighters

Metallica

Melhor Artista de Turnê Rock

Coldplay

Depeche Mode

Elton John

Melhor Artista Latino

Bad Bunny

Eslabon Armado

Fuerza Regida

KAROL G

Peso Pluma

Melhor Artista Masculino Latino

Bad Bunny

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Melhor Artista Feminina Latina

KAROL G

ROSALÍA

Shakira

Melhor Duo/Grupo Latino

Eslabon Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Melhor Artista de Turnê Latina

Daddy Yankee

Karol G

RBD

Melhor Artista Global K-Pop

Jimin

NewJeans

Stray Kids

TOMORROW X TOGETHER

TWICE

Melhor Artista de Turnê K-Pop

BLACKPINK

SUGA

TWICE

Melhor Artista Afrobeats

Burna Boy

Libianca

Rema

Tems

Wizkid

Melhor Artista Dance/Electronic

Beyoncé

Calvin Harris

David Guetta

Drake

Tiësto

Melhor Álbum Billboard 200

Drake & 21 Savage "Her Loss"

Metro Boomin "HEROES & VILLAINS"

Morgan Wallen "One Thing At A Time"

SZA "SOS"

Taylor Swift "Midnights"

Melhor Trilha Sonora

"Barbie The Album"

"Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspired By"

"ELVIS"

"Metro Boomin Presents Spider-Man: Across The Spider-Verse (Soundtrack From and Inspired by the Motion Picture)"

"Top Gun: Maverick"

Melhor Álbum R&B

Beyoncé "RENAISSANCE"

Brent Faiyaz "WASTELAND"

Drake "Honestly, Nevermind"

Steve Lacy "Gemini Rights"

SZA "SOS"

Melhor Álbum Rap

Drake & 21 Savage "Her Loss"

Future "I Never Liked You"

Lil Baby "It's Only Me"

Metro Boomin "HEROES & VILLAINS"

Travis Scott "UTOPIA"

Melhor Álbum Country

Luke Combs "Gettin' Old"

Luke Combs "Growin' Up"

Morgan Wallen "One Thing At A Time"

Taylor Swift "Speak Now (Taylor's Version)"

Zach Bryan "American Heartbreak"

Melhor Álbum Rock

HARDY "the mockingbird & THE CROW"

Jelly Roll "Whitsitt Chapel"

Noah Kahan "Stick Season"

Steve Lacy "Gemini Rights"

Zach Bryan "American Heartbreak"

Melhor Álbum Latino

Bad Bunny "Un Verano Sin Ti"

Eslabon Armado "DESVELADO"

Ivan Cornejo "Dañado"

KAROL G "MAÑANA SERÁ BONITO"

Peso Pluma "GÉNESIS"

Melhor Álbum K-Pop

Jimin "FACE"

NewJeans "2nd EP 'Get Up'"

Stray Kids "5-STAR"

TOMORROW X TOGETHER "The Name Chapter: TEMPTATION"

TWICE "READY TO BE: 12th Mini Album"

Melhor Álbum Dance/Electronic

Beyoncé "RENAISSANCE"

Drake "Honestly, Nevermind"

ILLENIUM "ILLENIUM"

Kim Petras "Feed The Beast"

Tiësto "DRIVE"

Melhor Música Hot 100

Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage "Creepin'"

Miley Cyrus "Flowers"

Morgan Wallen "Last Night"

SZA "Kill Bill"

Taylor Swift "Anti-Hero"

Melhor Música Mais Transmitida

Miley Cyrus "Flowers"

Morgan Wallen "Last Night"

SZA "Kill Bill"

Taylor Swift "Anti-Hero"

Zach Bryan "Something in the Orange"

Melhor Música de Rádio

Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage "Creepin'"

Miley Cyrus "Flowers"

Rema & Selena Gomez "Calm Down"

Taylor Swift "Anti-Hero"

The Weeknd & Ariana Grande "Die For You"

Melhor Música Mais Vendida

Jason Aldean "Try That in a Small Town"

Jimin 'Like Crazy"

Miley Cyrus "Flowers"

Oliver Anthony Music "Rich Men North of Richmond"

Taylor Swift "Anti-Hero"

Melhor Colaboração

David Guetta & Bebe Rexha "I'm Good (Blue)"

Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage "Creepin'"

Rema & Selena Gomez "Calm Down"

Sam Smith & Kim Petras "Unholy"

The Weeknd & Ariana Grande "Die For You"

Melhor Música Global Billboard 200

Miley Cyrus "Flowers"

Rema & Selena Gomez "Calm Down"

SZA "Kill Bill"

Taylor Swift "Anti-Hero"

The Weeknd & Ariana Grande "Die For You"

Melhor Música Global Billboard (Exceto EUA)

David Guetta & Bebe Rexha "I'm Good (Blue)"

Harry Styles "As It Was"

Miley Cyrus "Flowers"

Rema & Selena Gomez "Calm Down"

The Weeknd & Ariana Grande "Die For You"

Melhor Música R&B

Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage "Creepin'"

Miguel "Sure Thing"

The Weeknd & Ariana Grande "Die For You"

SZA "Kill Bill"

SZA "Snooze"

Melhor Música Rap

Coi Leray "Players"

Drake & 21 Savage "Rich Flex"

Gunna "fukumean"

Lil Durk ft. J. Cole "All My Life"

Toosii "Favorite Song"

Melhor Música Country

Bailey Zimmerman "Rock and a Hard Place"

Luke Combs "Fast Car"

Morgan Wallen "Last Night"

Morgan Wallen "You Proof"

Zach Bryan "Something in the Orange"

Melhor Música Rock

Jelly Roll "Need A Favor"

Stephen Sanchez "Until I Found You"

Steve Lacy "Bad Habit"

Zach Bryan ft. Kacey Musgraves "I Remember Everything"

Zach Bryan "Something in the Orange"

Melhor Música Latina

Eslabon Armado x Peso Pluma "Ella Baila Sola"

Fuerza Regida x Grupo Frontera "Bebe Dame"

Grupo Frontera x Bad Bunny "un x100to"

KAROL G & Shakira "TQG"

Yng Lvcas x Peso Pluma "La Bebe"

Melhor Música Global K-Pop

Fifty Fifty "Cupid"

Jimin "Like Crazy"

Jungkook ft. Latto "Seven"

NewJeans "Ditto"

NewJeans "OMG"

Melhor Música Afrobeats

Ayra Starr "Rush"

Libianca "People"

Oxlade "KU LO SA"

Rema & Selena Gomez "Calm Down"

Victony, Rema, & Tempoe ft. Don Toliver "Soweto"

Melhor Música Dance/Electronic

Bizarrap & Shakira "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53"

David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray "Baby Don't Hurt Me"

David Guetta & Bebe Rexha "I'm Good (Blue)"

Elton John & Britney Spears "Hold Me Closer"

Tiësto ft. Tate McRae "10:35"

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)