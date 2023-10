Última música dos Beatles, 'Now and Then', tem data de lançamento confirmada; confira

Os Beatles anunciaram nesta quinta-feira (26) o lançamento da última música da banda, escrita e cantada por John Lennon. A canção, chamada "Now and Then", será lançada no dia 2 de novembro, com direito a videoclipe no dia seguinte.

No dia 1º de novembro, será lançado um documentário de 12 minutos, no canal oficial da banda no YouTube. A produção conta toda a história por trás da música, com imagens e comentários exclusivos de Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, Sean Ono Lennon e Peter Jackson.

"Now and Then" foi escrita e gravada por John Lennon em sua casa, no final dos anos 1970. Yoko Ono entregou a versão demo para os outros integrantes em 1994, 14 anos após a morte do cantor. A música foi finalizada por Paul e Ringo, que acrescentaram novos instrumentos e vocais. A versão final é considerada pelos Beatles como "a última música da banda".

Além de "Now and Then", os Beatles também anunciaram o lançamento de uma nova mixagem de "Love me do", single de estreia da banda, lançado em 1962. No dia 10 de novembro, serão relançados os discos "The Beatles 1962-1966" (conhecido como "The Red Album") e o "The Beatles 1967-1970" ("The Blue Album").

Confira a tradução da letra da canção:

Now and Then (De Vez Em Quando)

Eu sei que é verdade, é tudo por causa de você

E se eu faço isso, é tudo por causa de você

E de vez em quando, se devemos recomeçar

Bem, nós não tínhamos certeza, que eu te amo

Eu não quero te perder - oh não, não não

Perder você ou te abusar - oh não, não, não

Mas se você tem que partir

Se você tiver que ir, eu sei, você nunca virá

De vez em quando, sinto sua falta

Ah, de vez em quando, eu quero você, volte para mim

Eu sei, volte pra mim

Eu sei que é verdade, é tudo por causa de você

E se você for embora, eu sei, você não voltará para mim

Eu não quero te perder - oh não, não, não

Abusar você ou te confundir - oh não, não, não boneca

Mas se você tiver que ir, embora

Bem, eu não vou te impedir, querida

E se você tiver que ir

Bem, você não acredita em nós

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)