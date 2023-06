Paul McCartney anuncia música dos Beatles com inteligência artificial e voz de John Lennon

Os fãs dos Beatles iniciaram a semana com uma informação animadora e surpreendente: Paul McCartney afirmou que está usando Inteligência Artificial para criar a “música final dos Beatles”, como o artista está chamando a próxima gravação. A declaração foi dada ao programa Today, da BBC Radio 4.

Razão de polêmicas e debates éticos, a tecnologia foi usada para “extrair” a voz de John Lennon de uma gravação em uma fita cassete, de acordo com Paul McCartney, que foi entregue a ele por Yoko Ono. O nome da canção, que então estava incompleta, não foi confirmado pelo artista, mas de acordo com conhecedores da obra do quarteto de Liverpool deve ser "Now and then", de 1978, iniciada por John Lennon.

Considerada anteriormente como uma "possível música de reunião" dos Beatles em 1995, quando o compilado "Antology" estava em preparação, a versão final de "Now and then" pode representar o primeiro encontro entre uma das bandas mais importantes da música e a inteligência artificial.

A gravação estava entre várias outras composições registradas por Lennon em uma fita cassete chamada "For Paul" e foi dada a Paul McCartney pela artista visual e compositora Yoko Ono, viúva de John Lennon. Lennon gravou as faixas no piano, em seu apartamento em Nova York pouco antes de morrer, em 1980.

O guitarrista e também ex-Beatle, George Harrison, falecido em 29 de novembro de 2001, não aceitou desenvolver a canção, por tê-la achado "um lixo". "George não gostou. Sendo os Beatles uma democracia, nós não fizemos isso", disse McCartney à publicação "Q Magazine".

