Paul McCartney fará shows no Brasil em novembro de 2023

O cantor Paul McCartney, 80 anos, fará shows no Brasil em novembro de 2023, de acordo com as informações divulgadas pelo jornalista de entretenimento José Norberto Flesch na noite de ontem, 4. O comunicador, por meio de sua conta oficial no Instagram e vídeo públicado no Youtube, contou aopúblico fã do ex-Beatle que o show acontecerá no segundo semestre.

Enquanto a informação nãoé confirmada pelas redes de Paul McCartney, confira a informação do jornalista:

A internet reagiu rapidamente a notícia e a possível vinda de Paul McCartney ao Brasil e o nome do cantor já está entre os assuntos mais buscados na web. O último show de Paul no país foi em 2019. Mas antes disso ele se apresentou em 2013 em Fortaleza com a turnê "Out there", na Arena Castelão.