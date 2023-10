Fãs usam inteligência artificial para criar imagens de Taylor Swift no Brasil; veja

Os fãs de Taylor Swift atingiram um novo nível de criatividade nos últimos dias. Com a ajuda de inteligência artificial, eles criaram imagens da cantora no Brasil, antes mesmo de sua chegada. As "fotos" estão viralizando nas redes sociais por retratarem Taylor em situações inusitadas no país.

A cantora estará no Brasil em novembro com shows da "The Eras Tour". No entanto, os fãs já estão adiantando como seria a passagem dela pelo país. As imagens geradas por IA que mais estão sendo compartilhadas no X, antigo Twitter, mostram Taylor enfrentando um ônibus lotado, preparando churrasco, tomando caipirinha, passeando na praia e até mesmo sendo assaltada. A maioria delas mostra ela no Rio de Janeiro, até como torcedora do Flamengo.

Essas imagens geradas por IA não são exclusivas para Taylor Swift. Outras divas pop, como Lady Gaga, Ariana Grande, Beyoncé e Camila Cabello, também estão aparencendo em cenários engraçados com as fotos falsas. Para isso, eles usaram a IA do Bing, que gera imagens com base em descrições de texto bem detalhadas, para criar essas representações.

Confira as imagens de IA da Taylor Swift no Brasil:

Taylor Swift no ônibus lotado. (Reprodução/Twitter)

Taylor Swift preparando churrasco. (Reprodução/Twitter)

Taylor Swift bebendo caipirinha no Rio de Janeiro. (Reprodução/Twitter)

Taylor Swift na praia. (Reprodução/Twitter)

Taylor Swift com a camisa do Flamengo. (Reprodução/Twitter)

Taylor Swift sendo assaltada. (Reprodução/Twitter)

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)