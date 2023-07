Inteligência Artificial recria o que seria o verdadeiro rosto de Jesus Cristo; veja a foto

A representação tradicional de Jesus Cristo com traços europeus tem sido questionada à luz de novos avanços tecnológicos. Com base em sua origem no Oriente Médio, historiadores e especialistas em estudos bíblicos apontam para uma aparência mais alinhada com a de um judeu da Galileia do primeiro século. Graças à inteligência artificial e técnicas avançadas, agora podemos vislumbrar uma possível imagem mais próxima da realidade histórica de Jesus.

Embora a Bíblia não ofereça muitas informações sobre a aparência física de Jesus, estudiosos como Joan E. Taylor acreditam que ele teria características típicas de um homem do Oriente Médio - cabelos escuros, olhos castanhos e pele morena. A imagem simbólica de Jesus, ao longo dos séculos, foi frequentemente moldada por elementos de idealização e empréstimos culturais de outras tradições.

Verdadeiro rosto de Jesus Cristo criado por Inteligência Artificial tenco como base o relato de historiadores (Reprodução / IA)

Inicialmente retratado como um pastor sem barba, similar a Apolo, a representação de Jesus passou a adotar uma aparência mais próxima à de Zeus, com cabelos longos e barba, símbolos de sabedoria na cultura greco-romana, a partir do quarto século.

Essa idealização também encontrou suporte nas visões descritas no livro do Apocalipse, onde João descreve uma figura semelhante ao 'Filho do Homem' com atributos divinos associados a Zeus.

Procissão do Encontro, desta Sexta-Feira Santa: Jesus e Maria, na Paixão de Cristo (Igor Mota)

Buscando se afastar do conceito ocidentalizado, um documentário da BBC, liderado por Richard Neave em 2001, empreendeu a busca pelo verdadeiro rosto de Jesus. Três crânios do primeiro século, provenientes da região de Jesus, foram utilizados em um processo que combinou tomografia computadorizada com modelagem 3D. O resultado foi uma imagem que se aproximava, segundo os especialistas, da aparência histórica de Jesus, remetendo à sua origem judaica.

A representação histórica de Jesus continua a ser um tema de interesse e discussão, e novos estudos e avanços tecnológicos podem fornecer perspectivas adicionais sobre como o profeta central do cristianismo realmente se parecia. O uso da inteligência artificial e técnicas inovadoras nos permite revisitar e reavaliar aspectos importantes da história, abrindo caminho para um entendimento mais aprofundado do passado.