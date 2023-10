Billboard elenca as 500 melhores músicas pop da história; confira o Top 10

A revista americana Billboard lançou na última quinta-feira (19) uma lista das 500 melhores músicas pop de todos os tempos, como parte das celebrações pelos 65 anos da Billboard Hot 100, a parada que elenca os maiores sucessos da indústria musical.

Vale ressaltar que a seleção não se limita apenas ao gênero pop, mas, abrange canções que incorporam o conceito de "música popular", abrindo espaço para artistas de outros estilos, como rock, R&B e rap.

"A música pop é o alicerce não apenas da indústria musical, mas também da cultura em geral", explicou a revista.

O critério fundamental para inclusão na lista foi que cada música já tivesse alcançado a cobiçada posição no Hot 100, com exceção de algumas faixas dos anos 1990, que não eram elegíveis na época.

No seleto grupo das dez melhores músicas, encontram-se nomes como Backstreet Boys, Whitney Houston, Michael Jackson e Madonna, garantindo um lugar de destaque.

Confira o top 10 das 500 melhores músicas pop da Billboard:

1. “I Wanna Dance With Somebody” (“Who Loves Me”) – Whitney Houston

2. “Dancing Queen” – ABBA

3. “My Girl” – The Temptations

4. “I Want It That Way” – Backstreet Boys

5. “Since U Been Gone” – Kelly Clarkson

6. “Like a Prayer” – Madonna

7. “Billie Jean” – Michael Jackson

8. “Call Me Maybe” – Carly Rae Jepsen

9. “California Love” – 2Pac e Dr. Dre

10. “I Want To Hold Your Hand” – The Beatles