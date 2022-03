Anitta alcança top 5 em duas categorias globais da Billboard

Após quatro dias de liderança no Spotify, a música ‘Envolver’, de Anitta, conquistou nesta segunda-feira (28), o Top 5 em duas paradas globais da Billboard. A primeira no ranking Global 200, alcançando o quinto lugar e o top 2, no Billboard Global, que exclui os Estados Unidos.



No início da semana passada, ‘envolver’ entrou para o 19º lugar no ranking Global que inclui os Estados Unidos e o 12º no ranking sem o país. O Hit foi reproduzido 48,7 milhões de vezes em todo o mundo. Já no Spotify, a música alcançou 5.184.127 milhões de execuções.