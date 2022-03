'Momento inédito, histórico do Brasil', diz Anitta sobre o sucesso mundial de 'Envolver'

Atendimento ao eleitor

Amanhã, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará vai atender os eleitores na Praça Batista Campos, em Belém.

Nas alturas

Os preços das sombrinhas e guarda-chuvas dispararam na capital paraense por causa da procura maior pelos consumidores.

Anitta (J. Bosco)

"Momento inédito, histórico do Brasil.”

Foi o que disse, ontem, a cantora Anitta ao comentar o sucesso de “Envolver”. A música chegou ao primeiro lugar das paradas mundiais. Em entrevista ao “Fantástico” que vai ao ar amanhã, a cantora falou sobre o hit, a coreografia que viralizou, sua trajetória na carreira e planos para o futuro.

COMBUSTÍVEIS

Cortes

Não bastassem os sucessivos aumentos nos preços, nos últimos dias, os postos de combustíveis do Estado do Pará enfrentam dificuldades para adquirir os produtos das distribuidoras, em especial o óleo diesel. Várias empresas relataram restrições na compra, com redução do volume entregue pelas distribuidoras. O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Sindicombustíveis) do Pará confirmou que vem recebendo queixas e que está apurando, mas já adianta que existem informações comprovadas de corte linear nos volumes de pedidos de todas as distribuidoras no Estado.

Estoques

A consequência é que já há casos de postos sem estoque para atender os consumidores. O presidente do Sindicombustíveis do Pará, José Antônio Victor, disse que, na última terça-feira, 22, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) chegou a declarar, oficialmente, um “sobreaviso no abastecimento” em todo o País, o que gerou preocupação. Mas, no mesmo comunicado, a ANP afirmou que iria monitorar o abastecimento e que, naquele momento, ele estaria regular em todo o Brasil.

GREVE

Justiça

A Justiça do Trabalho no Pará determinou, ontem, que, pelo menos 70% dos trabalhadores da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), em greve há uma semana, retornem ao trabalho para garantir a prestação do serviço de abastecimento de água. A decisão é para impedir que a greve cause prejuízos à população e obedeça aos requisitos legais do percentual de adesão à paralisação. O Sindicato dos Urbanitários do Pará terá que pagar multa em caso de descumprimento da decisão. Tanto a entidade quanto a Cosanpa foram notificados de imediato. A companhia confirmou a notificação e informou que uma proposta de negociação foi apresentada ao sindicato na tentativa de encerrar a greve.

COVID-19

Máscara

Dados divulgados ontem pela Confederação Nacional dos Municípios apontam que mais da metade dos municípios brasileiros (57,2%) já flexibilizou o uso de máscaras em espaços abertos. Os números foram coletados entre segunda-feira, 21, e quinta-feira, 24, em uma amostra formada por 1.939 prefeituras. O resultado desse novo estudo mostra que aumentou o número de cidades onde a medida de proteção contra a covid-19 foi flexibilizada. Na pesquisa anterior, 89% das cidades pesquisadas mantinham a obrigatoriedade.

DENTES

Alerta

Por ser a cor amarelada dos dentes uma das alterações mais comuns relatadas por pacientes que procuram consultórios odontológicos, a pesquisadora Gabriela Conde dos Santos, da Universidade Federal do Pará (UFPA), decidiu investigar o componente mais utilizado nos cremes dentais que se propõem a clarear os dentes: o carvão ativado. E a resposta deixa um alerta, já que os resultados do estudo mostraram prejuízos do componente à superfície dental, mais especificamente sobre o esmalte dos dentes.

Efeitos

A dissertação, orientada pelo professor Sandro Loretto, foi apresentada no Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UFPA e os resultados da pesquisa apontam que o creme dental branqueador com carvão ativado aumentou a rugosidade do esmalte dental e não promoveu o branqueamento prometido nem o compatível com o verificado em outros produtos e técnicas disponíveis no mercado, como, por exemplo, o gel clareador à base de peróxido de carbamida a 10%, muito utilizado nos consultórios. O mais grave, segundo o estudo, é que, além de não produzir os efeitos desejados, o carvão ativado pode causar efeitos adversos à saúde.

OSCAR 2022

Cobertura

A cerimônia do Oscar 2022 terá cobertura especial do Grupo Liberal amanhã, a partir das 20h, com uma live comentando em tempo real as premiações, direto da Redação Integrada. As análises serão feitas pelos gamer Dom Sousa, Rafael Oliveira e Victor Sales, do “Sempre Anime”, maior canal sobre Dragon Ball do Brasil. Eles estarão com Henri Barros, do perfil @claquetedepapel, no Instagram, e ainda com a jornalista Krisllen Coelho e a bacharel em moda Agatha Lewe, ou seja, além dos prêmios, os looks e apresentações também serão analisados. A live será transmitida pelo canal do Youtube e Facebook de O LIBERAL.

Em poucas linhas

► Para aprimorar a gestão de resíduos industriais, a Mineração Rio do Norte (MRN) implantou a Central de Resíduos Industriais Descartados.

► O espaço contempla diferentes etapas, como segregação, armazenamento e destinação que facilitam a redução, reutilização e reciclagem de resíduos, além de integrar o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

► No ano passado, a MRN destinou 4.877 toneladas de resíduos industriais para reciclagem.

► O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Estado do Pará, Eduardo Imbiriba, empossou, em cerimônia presencial, a nova diretoria e os integrantes do conselho subseccional da entidade de classe no município de Paragominas.

► A subseção será presidida pelo advogado Tibério César Sampaio Teixeira.

► Lançada pelo Poder Judiciário do Pará, por meio do Núcleo Socioambiental, a campanha “Faxina nos Armários 2022” vai coletar canetas esferográficas, hidrocor, marcadores de texto e outros utilizados por alunos das escolas de Belém.

► As canetas recolhidas serão trocadas por canetas vermelhas novas, em desuso no estoque do Tribunal de Justiça do Pará, por conta da adoção de rotinas virtuais e digitalização de processos.

► E o material será enviado para uma empresa especializada em fazer o descarte correto.

► O Centro de Desenvolvimento da Amazônia (Cedam) do Serviço Nacional da Indústria (Senai), em Belém, será a sede da “Olimpíada do Conhecimento em Manutenção de Veículos Pesados”.

► Em disputa, o título de melhor estudante de profissões técnicas do país nessa modalidade.

► O torneio será de segunda-feira, 28, a sexta-feira, 1º. E tem paraense na disputa. É o estudante Entony Pinheiro, 21 anos.