Lollapalooza: Anitta aparece de surpresa e artistas se posicionam contra o governo: veja o que rolou

O Lollapalooza Brasil realizou a sua nona edição neste final de semana, marcando o retorno da agenda de grandes festivais do Brasil. Foram três dias de música para todos os gostos, encontros inesperados e muitas atividades espalhadas pelo Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O retorno também ficou marcado por shows históricos, como a apresentação de Miley Cyrus, no sábado (26), onde contou com a participação surpresa de Anitta para cantar "Boys Don't Cry".

Headliner daquela noite, Miley Cyrus também aproveitou o palco para fazer uma homenagem ao amigo Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters que faleceu no dia anterior. The Strokes, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix também brilharam nos palcos do Lollapalooza. Os artistas nacionais mantiveram a energia do festival lá no alto: entre eles Emicida, que fez um show poderoso com uma série de participações especiais; Pabllo Vittar, que levou ao palco toda a energia da turnê "I Am Pabllo"; e Gloria Groove, que estreou no palco do festival a turnê de seu mais novo disco, "Vermelho".

Homenagem a Taylor Hawkins

O encerramento do Lollapalooza Brasil 2022 ficou por conta da emocionante homenagem organizada para o amigo Taylor Hawkins, do Foo Fighters, considerado um dos melhores bateristas do mundo, que faleceu na última sexta-feira. Artistas expressivos da música brasileira, como Emicida, Mano Brown, Rael, Criolo, Planet Hemp e Ego Kill Talent, fizeram parte do tributo, que contou ainda com a transmissão de trechos do show do Foo Fighters no Lollapalooza Brasil 2012. A banda encerraria o Lollapalooza Brasil 2022, mas o show foi cancelado por conta do falecimento do baterista.

Manifestações políticas

Depois que Pabllo Vittar levantou uma bandeira com o rosto do ex-presidente Lula ao final de seu show na sexta-feira, 24, o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou a proibição de manifestações políticas ostensivas durante os shows. A decisão foi publicada no domingo (26) e atendeu a um pedido do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Vários artistas se mostraram avessos à decisão, e durante os shows do domingo, as manifestações contra o governo Bolsonaro durante os shows acabaram ficando ainda mais intensas, como nas apresentações de Djonga e Fresno.

Público ultrapassa 300 mil

O entusiasmo do público e a vontade dos artistas em apresentar algo grandioso, somados à saudade que todos estavam da experiência que só o Lollapalooza Brasil proporciona, fizeram desta edição uma edição histórica. Mais de 300 mil pessoas curtiram mais de 68 horas de música nos três dias do festival. Na sexta (25), foram 100.980 pessoas. O sábado (26) contou com 103.000 pessoas e o último dia, domingo (27), teve 98.255 pessoas.

Neste ano, o Lollapalooza Brasil bateu o recorde de parcerias com marcas. Ao todo, foram 21 parceiras, sendo 6 novas e 15 renovações. Elas foram responsáveis por criar conteúdo e atividades por meio de suas ativações. Budweiser, adidas, Chevrolet, Samsung, Sadia e Mc Donald's foram apenas algumas das que marcaram presença, além da Vivo, que apresenta o Lolla Lounge by Vivo, um dos espaços mais concorridos do LollaBR. A estreia do Lolla Comfort, espaço que trouxe conforto extra ao festival, também foi um sucesso.