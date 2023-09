Álbum '1989' de Taylor Swift vira jogo de enigma interativo no Google

Na última terça-feira (19), o Google lançou mais um doodle interativo com um jogo de enigmas, dessa vez, para os fãs de Taylor Swift. A ferramenta desafia o usuário a desvendar pistas sobre faixas do 5º álbum da cantora pop, "1989 - Taylor's Version", que será relançado em exatos nove anos após o lançamento (o primeiro, lançado em 27 de outubro de 2014) com novas versões das canções que marcaram o trabalho.

Enquanto aguardam o lançamento, os fãs podem se divertir com o quebra-cabeça feito pelo Google e conferir curiosidades sobre o novo projeto.

De acordo com o Google, há um total de 89 questões para resolver e uma surpresa será revelada quando o total de resoluções forem de 33 milhões, somando todos os usuários. Alguns fãs cogitam se tratar da revelação de faixas do álbum.

"Prometemos que a espera não será para sempre, mas o prêmio com certeza valerá a pena. Porque, querido, somos um Swiftie vestido como um mecanismo de busca", brincou a empresa de tecnologia.

Como jogar o doodle da Taylor Swift no Google

Passo 1:

Abra o navegador e pesquise por "Taylor Swift" na barra de pesquisas do Google. Uma figura de um cofre azul aparecerá na tela, no canto direito.

Doodle Taylor Swift Um cofre azul aparece no canto da tela ao digitar "Taylor Swift" na barra de pesquisa

Passo 2:

Ao clicar no cofre, algumas letras embaralhadas aparecerão na tela e dicas serão dadas pelo próprio Google na barra de pesquisa.

Doodle da Taylor Swift Passo 2 Letras embaralhadas aparecem na tela

Passo 3:

Após solucionar o desafio, passe para o próximo ou compartilhe com os seus amigos o resultado.

Doodle da Taylor Swift Passo 3 O resultado poderá ser compartilhado com os outros fãs da cantora

Agora, é só se divertir com as faixas e curiosidades de um dos álbuns que fizeram história na carreira da cantora.

