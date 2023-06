Ingressos para a ‘The Eras Tour’ no Brasil são vendidos por até R$6 mil em sites paralelos

Com alta demanda, os ingressos para os shows de Taylor Swift com a ‘The Eras Tour’ no Brasil já começaram a ser vendidos ilegalmente em sites paralelos.

A cantora se apresenta no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro, no estádio Engenhão e tem valores de entradas de R$ 1.471 a R$ 6.000 em sites ilegais. Já em São Paulo, os shows acontecem nos dias 24, 25 e 26 do mesmo mês, com valores maiores que variam de R$2.300 a R$4.000.

Em sites não oficiais, os preços extrapolam os valores de ingressos vendidos nos pontos oficiais. No Rio, o valor vai de R$ 480 a R$ 950 e em São Paulo, variam de R$ 380 a R$ 1.050.O comércio paraelo de ingressos é ilegal no país, tendo pena de seis meses a 2 anos, inlcuindo multa.

A compra de ingressos para os shows tem sido um verdadeiro desafio para os fãs da artista, que chegaram a enfrentar a violência de cambistas que estavam nas filas organizadas nos estádios Allianz Parque e Engenhão, em São Paulo e Rio de Janeiro. Pela noite do último domingo (11), vendedores ilegais teriam desrespeitado lugares de fãs que estavam há dias acampados no local, causando conflitos, segundo relatos publicados no Twitter.

O anúncio da turnê no Brasil foi divulgado no início deste mês (02), tendo inicialmente dois shows em São Paulo e um no Rio de Janeiro. As vendas ao público geral iniciaram nesta segunda-feira (12) e esgotaram em menos de uma hora, contabilizando um milhão de pessoas na fila virtual para a compra de ingressos.

Dessa forma, a produtora responsável pelo evento ‘Time For Fun’ anunciou a realização de duas apresentações extras no país, agora tendo dois shows no Rio de Janeiro e três em São Paulo, em novembro.

