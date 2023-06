Com show no Brasil, Taylor Swift é amuleto da sorte para torcedores do Corinthians; entenda a teoria

Para os torcedores do Corinthians, um álbum novo ou shows da cantora Taylor Swift possuem enorme significado, ainda mais com a teoria de vitória do time a cada lançamento da artista americana. Na última semana, a cantora anunciou sua vinda ao Brasil em novembro com a ‘The Eras Tour’, no Rio de Janeiro, dia 18, e São Paulo, nos dias 25 e 26. Com a novidade, as expectativas dos corinthianos não poderiam ser diferentes.

VEJA MAIS

Notada pela página de esportes do Twitter ‘Timão Dados’, a teoria criada por torcedores e alimentada por fãs, mostra as vitórias da equipe de São Paulo em disputas que coincidem com lançamentos de álbuns da cantora. Em 2020, a superstição ganhou mais visibilidade com a publicação do perfil, mostrando os resultados com o lançamento dos álbuns ‘Folklore’ e ‘Evermore’.

O primeiro álbum da artista, chamado ‘Taylor Swift’ de 2006, deu início à tradição. Posteriormente, os resultados positivos são mantidos com ‘Fearless (2008), ‘Speak Now’ (2010), ‘Red’ (2012), 1989 (2014), ‘Reputation’ (2017), ‘Lover’ (2019), ‘Folklore e Evermore (2020).

No entanto, a única derrota da equipe paulista em semana de lançamento de álbum aconteceu em novembro de 2021, dias antes da divulgação da nova versão de ‘Red’. O time alvinegro perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG e, confirmando a teoria, um dia após o lançamento, o Corinthians venceu o Cuiabá por 3 a 2.

Em outubro do ano passado, a artista lançou o ‘Midnights’, mesmo período em que o timão empatou com o rubro-negro na Copa do Brasil, e foi desclassificado nos pênaltis. Na segunda-feira (12/06), o Corinthians enfrenta o América-MG pelas voltas da quartas de final do Brasileirão de 2023.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)