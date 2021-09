Billboard nomeia apresentação de Shakira e JLo como um dos 20 momentos decisivos para música latina

Em comemoração ao Mês da Herança Hispânica, a Billboard nomeou o show do intervalo do Super Bowl LIV, protagonizado por Shakira e Jennifer Lopez, em fevereiro de 2020, como um dos 20 momentos decisivos para a música latina.

A apresentação, que durou menos de 15 minutos, causou êxtase nas redes sociais. As artistas fizeram um mix com ritmos latinos e o show contou até com dança do ventre e pole dance. Assista:

O show de intervalo do Super Bowl é um dos eventos de entretenimento de maior destaque dos Estados Unidos e atrai milhões de telespectadores.