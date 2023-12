Amazon Music Festival é lançado com datas para maio

A Bis Entretenimento liberou as vendas para o Amazon Music Festival. O evento que ocorre em 2024, será nos dias 17 e 18 de maio. Porém ele chega com novidades, na sua próxima edição, o Amazon Music Festival vai englobar além do trap, o rap, os dois ritmos que estão em alta no cenário musical nacional e internacional.

“Decidimos antecipar o anúncio do festival para que os fãs de trap e do rap adquiram suas entradas com um preço promocional e especial, e possam se programar direitinho para o evento. As atrações serão anunciadas aos poucos para manter a expectativa, mas claro que o público pode esperar pelos artistas que estão em evidência. Nos últimos três anos entregamos um festival de qualidade, com atrações de sucesso e o melhor, para um público que curtiu do início ao fim", disse Aline Maroja, do marketing da Bis Entretenimento.

O próximo Amazon Music Festival será no Estacionamento do Mangueirão.

VEJA MAIS

A pré-venda está ocorrendo de forma online e física, com valores promocionais, elas vão até o próximo dia 16 de novembro. O Combo Amazon para Área Premium custa R$ 100 e para Área Amazon é R$150, já o Camarote Individual está R$ 200.

As vendas online são através do www.ingressosa.com e as físicas nos Classificados de O Liberal no Boulevard, sem taxa, e nas lojas Chillibeans do Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping.

EDIÇÃO 2023

O Amazon Music Festival de 2024 é a terceira edição do evento. Este ano, o festival ocorreu em junho, e levou para o Estacionamento do Mangueirão: Veigh, Filipe Ret, Orochi, Papatinho, Djonga, Cabelinho, Poze e Maneva.

O cantor Filipe Ret viveu um momento de emoção durante a sua apresentação. Com sangue paraense, sua mãe Vanda Macedo, nasceu no Pará, o artista trouxe a matriarca para assistir o seu show no Amazon Music Festival.

“Vou mostrar para vocês porque eu tenho sangue paraense. Dessa vez eu trouxe a minha mãezinha. Muito barulho para a Dona Vanda”, disse o artista. Há mais de cinco anos que ela não visitava a sua terra natal.

. “Te amo muito, tá, mãezinha. Obrigado por tudo. Desculpa qualquer coisa”, dizia o artista abraçando e beijando a sua mãe. “Ela é uma guerreira!”, acrescenta.

“Que emoção estar aqui na minha terra no show do meu filho. Vocês, todos aqui, muito obrigada por tudo. Estou muito feliz”, disse Vanda, muito emocionada.

Os dois se abraçaram e choraram bastante no palco.

No camarim, Ret ainda aproveitou a adrenalina dos momentos vividos no palco com a sua mãe. “Foi uma emoção especial. Estava devendo trazer ela há algum tempo. Mas foi legal que ela pegou um show bacana. Foi emocionante, verdadeiro. Foi bem legal. Eu sou muito abraçado aqui em Belém, é sempre maravilhoso. Agora com meus pais aqui, com a minha mãe foi muito mais especial”, disse com exclusividade ao Grupo Liberal.