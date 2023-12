‘Love Gostosinho’ de Nattan está entre as músicas mais escutadas no Pará

O Spotify liberou os conteúdos mais escutados ao longo de 2023. De acordo com a plataforma, este ano o consumo de músicas nacionais teve um crescimento de 44% em relação ao ano anterior e isso se reflete também na preferência do brasileiro nas playlists do Spotify: Top Brasil, Esquenta Sertanejo e Funk Hits.

No Pará, o Top 5 artistas mais escutados são: Marília Mendonça, Ana Castela, Henrique & Juliano, Taylor Swift e Mari Fernandez. O Top 5 músicas mais tocadas no Spotify têm: “Leão, por Marília Mendonça”, “Love Gostosinho - Ao Vivo, por Felipe Amorim e Nattan”, “Nosso Quadro, por Ana Castela”, “Erro Gostoso - Ao Vivo, por Simone Mendes”, e “Tengo, por Juliette”.

VEJA MAIS

O feat entre Nattan e Felipe Amorim ficou em quinto lugar no top das canções mais ouvidas no Amazonas, provando que a música é sucesso no Norte do Brasil.

“É uma honra estar entre as músicas mais ouvidas do Pará, tipo um sonho mesmo. Saber que 'Love Gostosinho' estava fazendo barulho e conquistando um lugarzinho no coração do povo paraense é demais! Só posso agradecer a todo mundo que tá comigo nessa jornada, ao Felipe Amorim por ter dividido esse hit comigo…É um orgulho enorme ver nossa música ecoando por aí. Não vejo a hora de cantar esse sucesso e muitos outros com o pessoal de Belém no próximo Desmanttelo, dia 23”, disse Nattanzinho.

Como o cantor antecipou, ele chega em Belém este mês para fazer um show com mais de cinco horas. Com o selo da Bis Entretenimento, a festa promete muitas surpresas durante a apresentação do Nattan.

O Spotify também liberou o ranking dos podcasts mais escutados em 2023. O Podpah, comandado pelo paraense Mítico e por Igão, liderou a lista. O programa aparece, inclusive, na lista de todos os Estados da Região Norte, incluindo o Pará.

Entre o público paraense, o Podpah está em terceiro no ranking, atrás de “Exclusivo Spotify Psicologia na Prática” e “Original Spotify Café da Manhã”. O quarto e quinto lugar ficaram com “Não Inviabilize” e “Original Spotify Mano a Mano”.

"É muito legal que o Podpah chegue para outras regiões do país e não apenas no eixo Rio-São Paulo. A gente está muito feliz e agradecido pelo reconhecimento do público, principalmente numa plataforma tão relevante como o Spotify", disse Igão.

"Pelo segundo ano seguido somos o podcast mais ouvido do Brasil. E que bom que estamos chegando também a todas regiões do país. Me deixa muito feliz saber que a galera do meu Estado curte meu trabalho e do Igão também pelo Spotify. A gente só tem a agradecer ao público, que dá esse carinho todo para nós", contou Mítico.

O PodPah tem apenas três anos de vida e soma dados impressionantes nessa curta caminhada. Com muita irreverência e a linguagem da "quebrada", Mítico e Igão conquistaram a massa do país. Inclusive, este é o segundo ano que eles batem a marca de podcast mais ouvido na plataforma. Em 2022, no ranking global, ele apareceu em 24º lugar.

Na CCXP, a dupla revelou que o faturamento do PodPah em 2023 é de R$ 25 milhões.