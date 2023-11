Nattan avisa sobre o ‘Desmanttelo do Nattan’, em Belém: ‘Pode esperar mais de cinco horas de show'

Falta apenas um mês para Nattanzinho retornar ao Pará, mas agora com show inédito. O "Desmanttelo do Nattan" será no próximo dia 23 de dezembro, no Estacionamento do Estádio Mangueirão, com o selo da Bis Entretenimento.

Assim como os fãs, Nattanzinho está animado por trazer essa label ao Pará: “Esse evento é um sonho, a gente criou lá atrás e hoje estamos executando, tirando do papel, passando por cada capital do Brasil, e dessa vez em Belém, representando todo o Estado do meu Pará. ‘Eu vou tomar um tacacá’... Vai ser muito f0d@! Para quem não sabe, dancei a música da Joelma na Dança dos Famosos (TV Globo), eu tenho a cultura do Pará em mim, a culinária. Então, eu queria estar nesta capital!”.

O "Desmanttelo do Nattan" tem uma dinâmica diferente dos outros shows que ele faz pelo Brasil. Nessa label o artista passa pelos diversos sucessos da sua carreira, mas também chega com um repertório musical recheado de hits que estão na boca do povo. Em todas as edições da festa, a única atração confirmada é o próprio anfitrião que, durante o extenso show, traz convidados especiais, que só são revelados na hora do evento, provocando a sensação de expectativa e surpresa aos fãs.

“Sempre que eu vou ao Pará, a galera me abraça, então, vocês podem esperar por mais de cinco horas de show do Nattanzinho, com várias participações, que são surpresas no Desmanttelo. O lema do nosso projeto é um sapinho, porque ele canta de manhã, de tarde, e de noite, canta em qualquer momento! O Desmanttelo começa à noite e só termina de dia. É um evento bem organizado para você se sentir bem, é uma label muito f0d@ para você chamar seus amigos e família, é para todos os públicos. Com certeza é um Desmanttelo muito organizado. É uma festa que você pode testar os seus limites. Belém estou ansiosíssimo para chegar aí”, avisa Nattan.

Com apenas 25 anos, o cantor é uma sensação nacional. Com irreverência no palco, ele consegue transmitir muita animação para o seu público. Nattan já ultrapassa os + 8,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e só no Instagram, conta com 6,2 milhões de seguidores e + 1,8 milhões de inscritos no Youtube.

E no Pará não é diferente, o sucesso no Nattanzinho é espelhado com a quantidade de pessoas que o acompanha nas suas apresentações no Estado. Todos os shows que ele fez aqui estavam completamente lotados!

“Tenho grandes amigos no Pará, meus contratantes e produtores, são meus irmãos... todo o público. Sempre quando eu chego a galera me abraça. Quero mandar um abraço para todos os meus fã-clubes, as ‘Paraenses do Nattan’ que estão sempre nos representando. As meninas são um amor de pessoas e o Pará sempre me abraça de um jeito. Quando eu nem sabia o que ia acontecer com o Nattanzinho, a galera já me dizia: ‘Cara, você precisa entrar no Pará, se você entrar no Pará, se você entrar no Norte, você vai ficar muito bem’. E eu perguntava: ‘Como é essa energia do Pará? Quero fazer show lá, mas como vou ser recebido?’. E a primeira vez que fiz show no Pará fui muito bem recebido, era para ser duas horas de show, fiz quatro, bebi com a galera. O Pará é isso, é vida, junto com Nattanzinho. Tenho um sentimento de gratidão, de estar encerrando o ano com a Bis Entretenimento, que tenho certeza que está colada com o Nattanzinho para o resto da vida”, finaliza o forrozeiro.

Agende-se

Desmanttelo do Nattan em Belém

Data: 23 de dezembro

Local: Estacionamento do Estádio Mangueirão

Informações: @bisentretenimento