Exclusiva, Nattanzinho revela: 'Fiz uma promessa para ficar três meses sem beber'

Jovialidade, irreverência e muita energia, esse pode ser o resumo de Nattanzinho. O jovem de 25 anos, é sucesso por onde passa. No próximo dia 23 de dezembro, ele estará de volta ao Pará, com a label inédita: "Desmanttelo do Nattan".

O evento é da produtora Bis Entretenimento, que já disponibilizou os ingressos para a venda.

Nattanzinho bateu um papo exclusivo com o Grupo Liberal e fez algumas confissões, entre elas que está um mês sem ingerir bebidas alcoólicas.

“Fiz uma promessa também para Deus, mas também é por cuidado. Cuidar da saúde, cuidar do bem-estar, estou focado agora em voltar a treinar, cuidar para ter um corpinho melhor, corpinho legal, que eu estou com um bucho de cachorro, entendeu? Mas é isso, dá uma parada na bebida mesmo em geral, para cuidar de mim. Fiz uma promessa para ficar três meses sem beber, já tem um mês. Não é fácil, para um cara que bebia três vezes na semana, como eu, piscando o olho (risos). Mas está dando certo e eu estou muito feliz. É um novo passo para mim, é um passo gigantesco. E está dando certo, Graças a Deus”, revelou.

Confira a entrevista completa na edição de O Liberal desta quarta-feira (22).