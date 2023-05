Nattan e Juliana Alves deixam a Dança dos Famosos neste domingo, 28

Nattan e Bia Marques e Bruno Diaz e Juliana Alves deixaram a Dança dos Famosos, do Domingão com o Huck, da TV Globo, neste domingo, 28. O cantor cearense tinha voltado da repescagem essa semana, mas já deixou a disputa.

Dançando salsa, as duplas tinham que ganhar as melhores notas dos jurados. No palco, Sandy e Wanessa Camargo estavam no júri artístico ao lado de Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, que fazem parte do júri técnico.