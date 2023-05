Fernanda Paes Leme revela motivo de 'unfollow' de Isabelli Fontana após 'Dança dos Famosos'

Fernanda Paes Leme confessou no podcast "Quem Pode, Pod", que levou unfollow de Isabeli Fontana depois de ter participado como jurada do Dança dos Famosos e ter dado 9,9 de nota para a modelo. "Eu dei um 9,9 para a Isabeli Fontana. Ela não gostou, não. Me deu unfollow. Ainda era na época do Faustão, faz mais de um ano. Na época o Di Ferrero também mandou uma mensagenzinha", declarou, deixando as amigas chocadas: "Mas 9,9 é muito bom!", clamou Giovanna Ewbank.

No papo, Fernanda expôs ainda seu ponto de vista: "As pessoas tem que entender que o júri técnico está sempre lá acompanhando a evolução, enquanto o júri artístico não assiste. Está ali pela coreografia daquele dia. Eu tinha visto uma coreografia antes muito impecável e dei dez. Ela errou também, e isso acho que tira um décimo, não? Eu fiquei chateada, e entendo ela ter ficado chateada, mas é difícil", concluiu a apresentadora.

Confira o podcast na íntegra: