Nattan anuncia edição do ‘Desmanttelo do Nattan’ em Belém para dezembro

Belém, no Pará, vai receber no dia 23 de dezembro, pela primeira vez, o "Desmanttelo do Nattan". Viajando pela capitais do país e reunindo milhares de fãs por onde passa, o evento idealizado por Nattanzinho tem criado uma dinâmica diferenciada para o público, que é provocado a vivenciar uma noite intensa e interativa ao lado do cantor - considerado um dos maiores expoentes da música nordestina atual. Essa conexão já é uma marca registrada do cantor, que consegue de forma intuitiva estar o mais próximo possível e acessível à sua plateia.

A label criada pelo forrozeiro promove muita diversão e alegria amparada em um repertório musical recheado de sucessos. Em todas as edições da festa, a única atração confirmada é o próprio anfitrião que, durante o extenso show, traz convidados especiais, que só são revelados na hora do evento, provocando a sensação de expectativa e surpresa aos fãs.

Com o slogan "Esqueça o juízo em casa, que o Desmanttelo só presta grande", o cantor faz um convite para a galera se jogar de corpo e alma nessa experiência única, que promete mais de 5 horas de show, com muitas surpresas, convidados especiais e a mistura gostosa de sofrência com cabaré que conquistou o Brasil.

"Belém, segurem seus corações, porque estamos chegando para uma festa inesquecível. Preparem-se para uma noite cheia de surpresas e muita diversão. Quero ver todos vocês lá. Esse Desmanttelo vai ser grande!", falou animado o anfitrião.

No 'Desmanttelo do Nattan' em Recife, 30 mil pessoas acompanharam Nattan até o amanhecer, como o cantor sempre promete nestas ocasiões. No dia 25 de novembro, é a vez de Salvador receber a festa. O evento encerra sua temporada de 2023 com o calor da capital paraense, no dia 23 de dezembro, no Estacionamento do Estádio Mangueirão.

Ingressos estarão disponíveis a partir das 18 horas desta quarta-feira (01) nos seguintes pontos de venda e site:



-Classificados de O Liberal no Boulevard - sem taxa

-Lojas Chillibeans (Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping) - com taxa.

-Brasil Ticket | brasilticket.com.br

Agende-se

Data: 23/12

Local: Estacionamento do Estádio Mangueirão

Abertura dos portões: 21 horas

Mais Informações: (91)98152-4202

Sobre Nattan

Com apenas 25 anos, nascido em Sobral e criado em Tianguá, no interior do Ceará, Nattan ou “Nattanzinho” é a grande aposta do Forró e da música nacional. O jovem cantor já ultrapassa os + 8,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify e só no Instagram, conta com 6,2 milhões de seguidores e + 1,8 milhões de inscritos no Youtube.

Suas principais faixas são “Tem Cabaré Essa Noite”, com + 74 milhões de players no Spotify, “Comunicação Falhou”(feat. Mari Fernandez), com +172 milhões de players no Spotify, Morena, com + 75 milhões de players no Spotify, “Storiezin“, com + 50 milhões de players no Spotify e “Diferente dos Diferentes”, com + 55 milhões de players no Spotify.

Nas redes sociais, Nattan vem conquistando o público com o hit “Love Gostosinho”, feat Felipe Amorim, que já ultrapassa os 159 milhões de reproduções no Spotify e é um sucesso dentre os apaixonados pelas coreografias do TikTok.

Em 2023, lançou sua label “Desmanttelo do Nattan”, uma festa que está viajando o país e tem como slogan “Esqueça o juízo em casa, que Desmanttelo só presta grande”, com mais de 5h de show e convidados especiais a cada edição. Além disso, o cantor divulgou colaborações com Leo Santana (“Golzinho Vermelho”) e Àvine Vinny (“Anota Aí”)

Em 2022, gravou o DVD “O Fantástico Mundo de Nattan”, reunindo mais de 300 mil pessoas. A gravação aconteceu no aterro da praia de Iracema, famosa praia de Fortaleza e certamente foi um momento marcante para o artista.

Em 2020, Nattan se destacou em participações para lá de especiais, como “Não te Quero”, ao lado do cantor Zé Vaqueiro, “Conduta”, com Mari Fernandez, a “Live de São João”, de Xand Avião e “Love Gostosinho”, com Felipe Amorim, além de lançamentos que vêm agitando todo o Brasil.

Dentre seus lançamentos, os hits “Comunicação Falhou” e “Tem Cabaré essa noite” emplacaram o top 10 do Spotify Brasil, na posição número 7 do disputado ranking. Como ele mesmo descreve, o artista é o “criador de um mundo fantástico” e você está convidado para conhecê-lo.