Nattanzinho recorre a benzedeira para afastar 'quebrante' e 'mau olhado'

O cantor Nattanzinho surpreendeu os seguidores, nesta sexta-feira (26), ao informar que foi tirou um tempo para visitar uma rezadeira. Pelas redes sociais, o artista compartilhou informações pessoais sobre a sua fé. De acordo com o cantor de forró o motivo seria uma forma de benzimento para se livrar de "quebrante" e "mau olhado".

O jovem músico de 22 anos explicou que foi até um bairro Curió, em Fortaleza, para encontrar-se com dona Rita, uma experiente rezadeira. Ao som de "Maria passa à frente", do padre Marcelo Rossi, o cantor documentou sua jornada. "Neste momento, estou visitando uma rezadeira para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Vim aqui para afastar esses olhares negativos", afirmou o cantor.

Em sua postagem no Instagram, Nattan compartilhou fotografias do encontro e escreveu: "Uma bênção de Deus pelas mãos dela. Com muita proteção e sabedoria. Deus está presente na simplicidade, na qual reside a verdade e o amor."

O que é o benzimento?

O benzimento - rezamento em algumas regiões - é uma prática com orações para entoar a cura e a proteção para alguém. Trata-se de uma prática ancestral, que perpassa diferentes culturas e tradições ao redor do mundo. Serve, ainda, para afastar energias negativas. É considerada uma manifestação de fé e sabedoria popular, além de ser um conhecimento profundo entre o sagrado e o cotidiano.

Normalmente o conhecimento é passado de geração para geração. Os benzedores possuem um entendimento íntimo das forças invisíveis que permeiam a existência humana e são capazes de canalizar energias positivas para restaurar o equilíbrio e a harmonia.