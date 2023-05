Mulher de Juliano Cazarré pede intercessão divina para novo procedimento da filha

A filha caçula do ator Juliano Cazarré vai passar por uma nova cirugia. Nesta terça-feira (23), a esposa do ator, Leticia Cazarré, compartilhou uma foto de Maria Guilhermina nas redes sociais e colocou na legenda palavras de fé. "Vamos ver como esse coração valente responde. Tudo nas mãos de Deus e de Nossa Senhora", escreveu nos Stories do Instagram.

"Dom Álvaro, cuida mais uma vez de tudo. Venerável Guido, fica perto e acima dos médicos, ilumina suas mentes e inspira seus dons. Amém", pediu.

Maria Guilhermina foi diagnosticada com anomalia de Ebstein, uma cardiopatia rara.

O que é a anomalia de Ebstein?

A doença afeta um em cada 10 mil bebês e pode causar problemas como arritmias e inchaços nas pernas. Trata-se de uma malformação congênita em uma das válvulas do coração, a tricúspide. "Indivíduos que nascem com essa anomalia podem ter um mau funcionamento da válvula com refluxo de sangue e consequente dilatação do coração em longo prazo", explicou Caio Henrique, cardiologista e arritmologista pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, ao Notícias da TV.