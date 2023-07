Nattan recebe diagnostico de dengue e cantor cancela shows

O cantor de forró Nattan anunciou, nesta se-feira (07), o cancelamento de shows agendados para este fim de semana, até 9 de julho. O artista cearense foi diagnosticado com dengue. Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe do cantor informou que, por indicação médica, ele precisará descansar por três dias.

Hoje, 7 de julho, Nattanzinho faria show em Montes Claros, e no domingo, 9 de julho, em Curvelo, ambas cidades de Minas Gerais. A declaração termina expressando a gratidão da equipe pelo apoio e compreensão esperados, desejando a rápida recuperação de Nattan.

Comunicado do Nattan (Reprodução / rede social)

Pouco antes de revelar o diagnóstico da doença, Nattanzinho passava um tempo com amigos e familiares na região de Cachoeira do Frade, em Ubajara, no Ceará. Um dia antes, o artista chegou a postar um stories recebendo atentimento hospitalar, indicando não estar bem. No final da tarde, seguiu-se o anúncio do diagnóstico de dengue e o cancelamento dos shows.