Paraense Rolon Ho está confirmado na nova temporada da ‘Dança dos Famosos’

O coreógrafo e professor de dança Rolon Ho está confirmado na ‘Dança dos Famosos’ de 2023. O paraense vai compor mais uma vez a equipe de coreógrafos que vai conduzir os famosos na disputa. Neste domingo, 12, os nomes foram divulgados no ‘Domingão com Huck’, pelo Luciano Huck.

A competição será iniciada no dia 19 de março e fica no ar até o dia 27 de agosto. Na primeira dinâmica, inédita, o elenco dançará em grupo.

O paraense está com o grupo composto por Priscila Fantin, Guito, Linn da Quebrada e Nattan. “A gente vai montar as coreografias, dar o máximo, para que grupo possa se fortalecer e apresentar o melhor. Sobre a etapa dos pares, será mais para frente, mas não iremos formar par necessariamente com as pessoas que estão no nosso grupo”, explicou o coreógrafo e professor.

Confira o grupo de famosos conduzidos por Rolon Ho:

Este é o segundo ano de Rolon Ho na ‘Dança dos Famosos’, em 2022, ele fez par com Jojo Todynho. A dupla ficou em sexto lugar na colocação geral. “Tive um feedback muito bom sobre o meu trabalho do ano passado, que foi incrível, por ter levado a Jojo tão longe no programa. Isso fez com que eu retornasse esse ano, agora é melhorar onde precisa, surpreender e ir para cima. Essa oportunidade é para que a gente possa fazer o melhor, para que a porta fique sempre aberta. Estou retornando para a ‘Dança dos Famosos’ pelo trabalho que fiz e as amizades que construí. Vai ser mais uma vez maravilhoso”, disse Rolon Ho.

Jurados técnicos

O trio de jurados técnicos é composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, mas todos os domingos, famosos são convidados para julgar os participantes, eles fazem parte do júri artístico. Serão 16 artistas disputando o troféu ao longo dos próximos meses.

No decorrer da semana, os nomes de Heloísa Périssé e Guito já tinham sido confirmados pela própria emissora. O ator que viveu o Tibério do remake de “Pantanal”, irá seguir o comando de Rolon Ho. “Aguardo a torcida de todos vocês, vou aprender a ciência do ‘rebolation'”, brincou Guito, ao falar sobre a ‘Dança’.

Rolon Ho está super empolgado com mais uma disputa, principalmente por dar visibilidade para o Norte. “O Luciano trata a gente de uma forma incrível. Pelo nome, cumprimenta, então isso fez eu ter uma admiração ainda mais gigantesca por ele, pelo trabalho que ele desenvolve junto com a equipe toda, a direção é fantástica. Era um grande sonho estar aqui na Globo, fazendo esse trabalho maravilhoso. Fico muito feliz, espero muito, muito mesmo poder chegar até as finais e levar o troféu para a nossa cidade, para o Norte do país, para Estado do Pará”, fala.

“A gente precisa de uma premiação assim, mesmo sabendo que o processo é muito difícil e complicado. Vou dar o meu máximo para conseguir ir bem. Estou aqui não só pela minha dança, mas pelo meu profissional, pessoal, pela minha família, pelos meus filhos, pela minha companhia de dança, pelos meus alunos, para levantar a bandeira do Estado do Pará e para representá-los tão bem, a gente precisa dessa alegria, dessa felicidade”, finaliza o coreógrafo.