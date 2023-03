‘Dança dos Famosos’ estreia dinâmica inédita neste domingo, 12

Neste domingo, 12, Luciano Huck apresenta o time de competidores da nova edição daa ‘Dança dos Famosos’. Os nomes prometem mexer com o público. Tem personalidade do mundo do esporte, televisão, música, de diferentes idades, mas com uma coisa em comum: estão cheios de disposição!

Na temporada 2023 da ‘Dança dos Famosos’ está chegando recheada de novidades. A principal delas? Uma dinâmica inédita! Os participantes começam a competição dançando juntos, com coreografias em grupo. Cabe ao trio de jurados técnicos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, além do júri artístico convidado a cada semana, avaliar o desempenho das 16 celebridades que, divididas entre si, se apresentam em busca das maiores notas.



Nesta semana, o ‘Domingão com Huck’ vai ao ar após 'The Masked Singer Brasil’. ‘Dança dos Famosos’ tem direção de Henrique Matias. O programa tem apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes e direção artística de Hélio Vargas.