Nattan convida Mítico do Pod Pah para o “Desmanttelo” em Belém

O cantor Nattan convidou o apresentador paraense Mítico do podcast PodPah, um dos mais ouvidos do Brasil, para estar presente no “Desmanttelo do Nattan”, que ocorrerá em Belém, no próximo dia 23 de dezembro, no estacionamento do Mangueirão. Nattanzinho, como também é conhecido, promete cinco horas de show ininterrupto. O convite foi feito durante a famosa Carona Podpah com a presença de Igão. Mítico, que estará em Belém, para o Natal garantiu presença.

“Dia 23 de dezembro você está lá?”, perguntou Nattan para Mítico. “Eu vou tá lá. Eu vou te dar um salve”, confirmou Mítico com a animação de Nattan. O apresentador Igão também ficou interessado em curtir o show com os amigos. “Nossa Mítico já quero ir com você”, falou. “Esse rolê vai ser louco. Nossa eu vou estar lá com o meu irmão”, destacou Mítico.

Nattan explicou como será a dinâmica do show. “Vai ser f.. são cinco horas de show. Então você pode curtir o show. E o legal é que são cinco horas de show comigo cantando, sou eu sempre cantando. Entra a participação, a banda não muda, a banda é a mesma. Vem a participação e canta meia hora, uns quarenta minutos, junta comigo no palco, resenha, o show não para”, explicou Nattan. “Juro que eu tô pensando em ir para Belém só para curtir, mano!”, declarou Igão interessado. “Nossa vai ser bagaceira, isso aí”, ressaltou Mítico.

INGRESSOS - Os interessados em curtir a noite do 23 de dezembro no “Demanttelo do Nattan” precisam ficar atentos. Nesta quarta-feira (06), haverá a mudança de lote com os ingressos passando do Cabarote de R$ 300 para R$ 350, no valor promocional e meia, com direito ao open bar garantido para o público com água, refrigerante, cerveja, gin, vodka e whisky. Já o espaço Revoada terá o valor reajustado de R$ 100 para R$ 120.

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.brasilticket.com.br. Presencialmente os ingressos estão sendo vendidos nos Classificados de O Liberal no Boulevard Shopping (sem taxa) e nas Lojas Chillibeans (com taxa) nos shoppings Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão-Pará e Parque Shopping. Para mais informações, os interessados podem ligar para (91) 98152-4202.

"Os preparativos para o show estão indo 100%. Acho que vamos fazer a melhor entrega do ano. Realmente toda a estrutura e cenografia será um evento que nunca foi feito em Belém, nem perto. Acho que vamos colocar 20 mil pessoas com certeza no dia 23 de dezembro", destacou o diretor da BIS Entretenimento, Calilo Kzam.

MÚSICA - O "Desmanttelo do Nattan" tem uma dinâmica diferente dos outros shows do artista pelo Brasil. Nattan passa pelos diversos sucessos da carreira, e também com um repertório musical recheado de hits que estão na boca do povo. Em todas as edições da festa, a única atração confirmada é o próprio anfitrião que, durante o extenso show, traz convidados especiais, que só são revelados na hora do evento, provocando a sensação de expectativa e surpresa aos fãs.

Com apenas 25 anos, Nattan ou “Nattanzinho” é a grande aposta do Forró. O jovem cantor já ultrapassa os 8,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, no Instagram conta com 6,2 milhões de seguidores e mais de 1,8 milhões de inscritos no Youtube.

Agende-se - Desmantello do Nattan

Data: 23 de dezembro

Local: Estacionamento do Estádio Mangueirão

Abertura dos portões: 21 horas

Mais Informações: (91)98152-4202

Ingressos:

-Classificados de O Liberal no Boulevard - sem taxa

-Lojas Chillibeans (Pátio Belém, Castanheira, Bosque Grão Pará e Parque Shopping) - com taxa.

-Brasil Ticket | brasilticket.com.br