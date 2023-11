Rock in Rio 2024: confira quais são as atrações, datas e preços dos ingressos

A edição de 40 anos do Rock in Rio vai ser realizada em setembro de 2024, nos dias 13 a 22, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Para começar a aguçar a ansiedade do público, a organização do evento divulgou na última segunda-feira (14) as primeiras grandes atrações que farão parte do evento.

O cantor Ed Sheeran vai estrear no f​estival e se apresentar no principal palco do Rock in Rio, o Palco Mundo. Além dele, NE-YO também foi confirmado no evento. Representando o Brasil, a cantora Ludmilla também fará parte da lista de atrações.

Onde comprar o ingresso para o Rock In Rio?

A venda do Rock In Rio Card será realizada no dia 7 de dezembro, às 19h e vendido exclusivamente online por meio da Ticketmaster Brasil. O “passaporte” é um ingresso sem data pré-definida que garante seu lugar no festival antes mesmo de todas as atrações serem anunciadas.

Para a edição de 2024, o valor do Rock in Rio Card será de R$ 755 (inteira) e R$ 377,50 (meia-entrada) e não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por PIX ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes.