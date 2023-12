Madonna no Rock In Rio: Aparição de cantora em comercial aumenta esperança de fãs

A diva pop Madonna aumentou as especulações sobre uma possível vinda ao Brasil ao estrelar uma peça comercial exibida no País. O Banco Itaú, patrocinador oficial do Rock in Rio, vazou um frame de sua nova campanha, onde a Rainha do Pop aparece com um vestido preto na Ópera de Paris, diante de diversos candelabros, e sobre a sua imagem, a logo e o novo slogan do banco.

A peça sobre o centenário da instituição foi lançada somente em um evento de comemoração e deve ser exibido nos veículos de comunicação apenas no domingo. De acordo com fontes, a diva aparece entre outras celebridades mundiais, como Ronaldo Fenômeno e Fernanda Montenegro, e diz a frase “Estou sempre me reinventando”.

Mas os fãs de Madonna se atentaram mais em uma possível presença da cantora no evento que acontece a cada dois anos no Rio. Lembrando que Madge já deixou “sinais” de que virá ao Brasil em breve.

Alguns internautas lamentaram que talvez ela não venha com sua turnê “The Celebration Tour”, mas outros olham pelo lado bom, de que provavelmente ela voltará ao Brasil após quase 12 anos. De acordo com o jornalista José Norberto Flesch, Madonna deve divulgar a sua vinda ao Brasil ainda no mês de dezembro.