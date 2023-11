Madonna vem para o Brasil? Rainha do pop anuncia que estará no país em breve

Madonna, a Rainha do pop, deixou fãs animados após prometer que visitará o Brasil em breve. Durante um show da sua turnê “The Celebration Tour” na cidade de Colônia, na Alemanha, a artista perguntou quantos brasileiros estavam na plateia, deixando-os bastante animados:

“Quantos brasileiros estão na casa! Levantem as mão para cima e balancem!”. Depois, Madge fez a afirmação que muitos esperavam: “Estarei lá (no Brasil) em algum momento, tudo bem?”, disse a cantora, com uma garrafa de cerveja nas mãos. Veja o vídeo:

A diva pop está realizando uma turnê em comemoração aos seus 40 anos de carreira. Com 65 anos, Madonna iniciou a “The Celebration Tour” em outubro de 2023 e deve terminar somente no ano seguinte. Entretanto, anunciou shows somente em países da Europa e América do Norte, até agora. O último show marcado na turnê será no México, em abril de 2024. Esse é o primeiro trabalho dela após ser internada com uma graqve infecção bacteriana

O jornalista José Norberto Flesch, conhecido por adiantar informações sobre shows no Brasil, já havia afirmado que o país deveria ser um destino da turnê, que viaja por grandes sucessos de Madonna durante quatro décadas no pop.

A relação da artista com os fãs brasileiros está cada vez mais próxima nesta série de show. Em uma apresentação em Lisboa, Madonna foi chamada de ‘gostosa’ por um fã:

“Obrigada (pelo elogio)… ‘gostosa’, eu entendi, deve ter sido um brasileiro", retrucou Madonna, com bom humor: “Isso é uma coisa boa, há muitos brasileiros lindos no mundo”, completou, levando os ‘brazucas’ ao delírio.

Por três vezes, Madonna já esteve no Brasil para fazer shows: em 1998, 2008 e 2012. Uma volta da artista a terras brasileiras marcaria, portanto, o fim de um hiato de 12 anos sem shows no país. Da última vez, a cantora se apresentou no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Porto Alegre.