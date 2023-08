65 anos de Madonna: relembre cinco polêmicas na carreira da diva pop

Nesta quarta-feira (16), Madonna completa 65 anos de idade e é considerada uma das artistas mais icônicas e influentes da história da música. Ao longo de suas quatro décadas de carreira, a rainha do pop marcou gerações com suas letras e clipes ousados.

Madonna sempre teve o dom de provocar a sociedade e desafiar as normas. Para comemorar esse dia especial, separamos cinco polêmicas mais marcantes de sua carreira. Confira abaixo:

1. Beijo no VMA

Após uma performance no VMA 2003, Madonna beijou Britney e Aguilera no palco e surpreendeu o público. (Reprodução/Twitter)

O mundo da música sempre foi palco de momentos memoráveis e surpreendentes, mas poucos conseguiram chocar e marcar a história como o lendário beijo entre Madonna, Britney Spears e Christina Aguilera, durante o Video Music Awards de 2003. A reunião no palco parecia ser apenas um encontro de gerações, mas foi muito além disso.

O público ficou boquiaberto com o beijão das três, tendo várias reações, desde choque até aplausos efusivos. Porém, a reação mais marcante é a de Justin Timberlake, ex-namorado de Britney Spears, com quem teve um relacionamento conturbado. Um dos momentos mais icônicos da cultura pop e o mais comentado da história do VMA até hoje.

2. Masturbação no palco

A cantora fingiu estar se masturbando em cima do palco durante a turnê 'Blonde Ambition'. (Reprodução/Youtube)

No ano de 1991, Madonna protagonizou um dos momentos mais chocantes de sua carreira durante a turnê "Blonde Ambition". Em um show realizado em Toronto, Canadá, ela simulou um ato de masturbação no palco, diante de milhares de espectadores e, para piorar (ou melhorar), com a performance sendo transmitida ao vivo pela televisão local.

Enquanto a música "Like a Virgin" tocava, Madonna se contorcia, se apalpava e se curvava de maneiras sugestivas ao lado de dançarinos que usavam sutiãs. O resultado não poderia ser outro: milhares de críticas e indignação. Até a polícia foi envolvida e investigou o caso, considerando que a cantora tivesse cruzado uma linha que desafiava os padrões morais da época.

3. Madonna vs Igreja Católica

Durante o icônico clipe de 'Like a Prayer', Madonna aparecia ao lado de cruzes em chamas. (Reprodução/Youtube)

Ao longo de sua carreira icônica, Madonna não deixou a Igreja Católica em paz. Tudo começou em 1989, com o lançamento do videoclipe de "Like a Prayer", que mostrava cruzes em chamas e outras imagens provocativas que chocaram os religiosos.

Em 2005, o Papa proibiu a entrada da cantora no Vaticano, após várias outras provocações, que não pararam por aí. Um ano depois, Madonna acrescentou em sua turnê um figurino em que aparecia com coroa de espinhos e imitando a crucificação de Jesus. A cantora chegou até a recriar a Última Ceia em uma apresentação super sensual, durante a música "Holy Water".

4. Livro erótico

O livro 'SEX' trazia uma coleção de imagens eróticas e sensuais da cantora. (Reprodução/Portal Papel Pop)

Em 1992, Madonna lançou uma obra que causaria polêmica, mas também quebraria um tabu muito importante. O livro "SEX" reunia fotos da cantora em diversas poses ousadas, em roupas sadomasoquistas e ambientes provocantes. No entanto, além de fotografias eróticas, era uma declaração audaciosa contra a hipocrisia, os tabus sexuais e até a homofobia.

Hoje em dia, o livro é considerado uma arte provocativa e transformadora, sendo um item raro de colecionador.

5. Briga com Lady Gaga

Madonna implicou com Lady Gaga quando a "nova diva pop" começou sua carreira. (Foto: Dimitrios Kambouris/WireImage for Marc Jacobs)

Rivalidades entre celebridades são quase tão icônicas quanto os sucessos que elas produzem. Uma das maiores brigas da indústria envolve duas das maiores divas pop: Madonna e Lady Gaga. A treta começou com o lançamento de "Born This Way", no auge da carreira de Gaga, que tinha algumas semelhanças com a música "Express Yourself", da Madonna.

Até então, a briga era apenas entre os fãs, até que Madonna inseriu Born This Way em um medley de sua música, indicando que teria sido um plágio. A cantora também chegou a dar entrevistas provocando Gaga e soltando indiretas.

Após quase uma década, as duas se reuniram durante o Oscar 2019 e demonstraram uma reconciliação, para a felicidade dos fãs. Agora, Madonna e Lady Gaga estão sempre interagindo nas redes sociais.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)