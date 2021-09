Madonna surge seminua em cliques e diz. 'Padrões são uma forma de tortura'

Madonna surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma sequência de vários cliques ousados no Instagram. A fileira com fotos provocativas e seminuas exibe o corpo esbelto aos 63 anos da autora do sucesso 'Like a Virgin'.

Na primeira foto, a cantora destaca seu olhar marcante e seus lábios carnudos, seguindo para uma foto mais ousada, onde seus seios ficam em evidência em uma roupa cheia de lantejoulas. A partir daí, a sequência fica ainda mais quente, com fotos de Madonna quase nua, trajando apenas calcinha e meia arrastão. "Padrões são uma forma de tortura", descreveu ela na publicação. Confira:

Nos comentários, vários foram os elogios acerca dos cliques, inclusive de brasileiros. "Que mulher, meu deus", disse uma fã. "Rainha faz assim né mores? fada encantada cristal sem defeitos nunca errou", comentou outro usuário.