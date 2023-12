Jão e Gloria Groove são confirmados no Rock in Rio 2024; confira

O line-up do Rock in Rio 2024 foi atualizado com Jão e Gloria Groove. A novidade foi divulgada nesta segunda-feira, 4, na ação de lançamento do CUBO, no Rio de Janeiro. A instalação de led marca a abertura de vendas do Rock in Rio Card, que inicia na quinta-feira, 7.

Jão, o diretor artístico Zé Ricardo e a diretora de marketing do Rock in Rio, Ana Deccache, participaram do momento.

Ed Sheeran, Lulu Santos, Imagine Dragons, Joss Stone e Ludmilla são outros artistas confirmados para a edição de 40 anos do Rock in Rio. O evento está previsto para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.

Os ingressos para o Rock in Rio variam de R$ 377,50 (meia-entrada) e R$ 755,00 (inteira), sem cobrança de taxas adicionais. As compras podem ser realizadas no site a partir do dia 7 de dezembro, às 19h.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Cultura, Abílio Dantas)