Cantor Jão divulga trailer de 'SUPER', tracklist e data de lançamento do novo álbum

Com trailer cinematográfico, o cantor Jão anunciou nesta quinta-feira (10) o lançamento de "SUPER", seu quarto álbum de estúdio. Por meio de suas redes sociais, o artista divulgou um vídeo do novo projeto, onde visita diferente décadas musicais até chegar à época atual. Veja:

VEJA MAIS

No trailer, Jão traz como principal referência o fogo, alimentando a teoria dos fãs de que os álbuns do cantor fazem analogia aos elementos da natureza. Nele, é possível ver referências ao “Pirata” (água), “Anti-Herói” (ar) e “Lobos” (terra).

Em algumas partes do vídeo, Jão canta frases das músicas do novo álbum. O sucessor de "PIRATA" chega nas plataformas digitais no dia 14 de agosto, às 21h.

Nesta sexta-feira (11), o cantor divulgou em suas redes sociais capa e tracklist de "SUPER", dividida em duas partes. Confira:

Tracklist de "SUPER"

Lado A

1 - Escorpião

2 - Me Lambe

3 - Gameboy

4 - Alinhamento Milenar

5 - Lábia

6 - Maria

7 - Julho

Lado B

​8 - Eu Posso Ser Como Você

9 - Sinais

10 - Se O Probelma era Você, Por Que Doeu Em Mim?

11 - Locadora

12 - Rádio

13 - São Paulo

14 - Super

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)