Cantor Jão relembra experiência com cachaça de jambu: 'não consegui cantar a música inteira'

Durante uma entrevista ao PodDelas nesta semana, o cantor Jão relembrou a experiência que teve com a cachaça de jambu em um show na capital paraense. O cantor e compositou contou que, logo após ingerir a famosa bebida nortista, não conseguiu mais se apresentar. O papo arrancou risadas das apresentadoras do programa, Boo Unzueta e Tata Estaniecki e começou após uma mensagem enviada pela fã que deu a bebia ao artista. "Acabou com a minha vida", brincou.

"Lá em Belém tem uma iguaria que chama Jambu e eles fazem uma cachaça com isso. Ela tem esse efeito de adormecer a sua boca", iniciou ele. Segundo o artista, uma fã estaria acenando para ele durante todo a apresentação e então ele decidiu dar uma chance à bebida. "Aí eu tava lá cantando e ela ficou o show todo [levanta a mão pra cima]. Aí eu: 'me dá essa p**** logo. Aí peguei e tomei entre uma música e outra", contou.

Entretanto, ao voltar para dar prosseguimento à apresentação, o artista não conseguiu continuar. "Subi pra voltar e eu comecei a tossir", contou. Ao que Tata respondeu: "Parece que a língua não´, né (...) Quanto tempo demorou a passar?". E joão disparou: Eu não consegui cantar a música inteira".