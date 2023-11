Imagine Dragons e Lulu Santos são confirmados no Rock in Rio 2024

O Rock in Rio anunciou nesta quinta-feira (23) duas novas atrações para a edição de 2024, que comemora os 40 anos do festival. A banda Imagine Dragons e o cantor Lulu Santos se juntam aos já confirmados Ed Sheeran, NE-YO, Joss Stone e Ludmilla.

A Imagine Dragons são uma das bandas mais populares do mundo e uma das mais pedidas para o festival, com hits como "Radioactive", "Believer" e "Thunder". Eles já tocaram no Rock in Rio em 2019, na mesma noite do Muse. Dessa vez, retornam como headliners.

Lulu Santos, um dos maiores artistas da música brasileira, também foi confirmado no line-up. Com uma carreira de mais de 40 anos, ele é conhecido por hits como "Tempos Modernos", "O Último Romântico" e "Toda Forma de Amor".

Os ingressos para o Rock in Rio 2024 começam a ser vendidos no dia 7 de dezembro, às 19h. Já para os membros do Rock in Rio Club, clube de benefícios do festival, a pré-venda estará aberta entre os dias 30 de novembro e 6 de dezembro. O Rock in Rio está marcado para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Outros nomes devem ser anunciados nos próximos dias.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)